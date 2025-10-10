10:23 p.m.

El Congreso realiza la votación para ver si se cita a la mandataria para esta misma noche, a las 11:30 p.m.

10:10 p.m.

El vocero de Fuerza Popular, César Revilla, pidió adelantar la presentación de Dina Boluarte y la votación del fondo de la vacancia, proponiendo que ambas se realicen el día viernes.

10:05 p.m.

Congreso admitió la cuarta moción de vacancia contra la presidenta Boluarte.

10:04 p.m.

Congreso admite la tercera moción de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte.

10:00 p.m.

Congreso de la República admitió la segunda moción de vacancia.

21:59

Pleno del Congreso aprueba admitir a debate la primera moción de censura contra Dina Boluarte. El único legislador que votó en contra fue Alfredo Azurín.

9:48 p.m.

Consultan la admisión de las mociones presentadas contra la presidenta Boluarte.

9:43 p.m.

El legislador Pasión Dávila de la Bancada Socialista sustenta una cuarta moción de vacancia.

9:37 p.m.

El congresista Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) sustenta la tercera moción de vacancia.

9:32 p.m.

La legisladora Norma Yarrow de Renovación Popular sustenta la segunda moción de vacancia.

9:27 p.m.

La parlamentaria Susel Paredes de la bancada Bloque Democrático Magisterial, sustentó la primera moción de vacancia contra Dina Boluarte.

9:23 p.m.

Se informó sobre la presentación de cuatro mociones de vacancia durante la tarde de este jueves.

21:22 p.m.

El pleno inicia con la presencia de 109 congresistas.

De acuerdo con la página web del Parlamento, figuran cinco solicitudes que proponen declarar la “permanente incapacidad moral” de la presidenta. No obstante, solo se logró registrar cuatro pedidos, ya que el último fue presentado a Mesa de Partes una vez concluida la sesión del Pleno.

MIRA AQUÍ LA SESIÓN PLENARIA EN VIVO

El Congreso de la República convocó a sesión del Pleno a las 9:00 p. m. para votar la admisión de las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte por la causal de “permanente incapacidad moral”, ya publicadas en la web del Parlamento.

El debate llega un día después del atentado contra la orquesta Agua Marina, que dejó cinco heridos y reavivó las críticas al Ejecutivo por el avance de la delincuencia. En la sesión previa, varios congresistas exigieron acelerar el trámite de la vacancia.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, anunció que el Pleno será presencial y tendrá como objetivo debatir y votar la admisión de las mociones de vacancia presidencial.

#CongresoInforma



El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, anunció que se convocará a sesión presencial del #PlenoDelCongreso hoy a las 9:00 p. m., con el fin de debatir la admisión de las mociones de vacancia presidencial. pic.twitter.com/I57jmf1gfJ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

El parlamentario Alejandro Cavero cuestionó la falta de liderazgo del Gobierno: “Una presidenta que no habla, que no lidera, que no sale a mostrar que está tomando acción (…) No esperen que la ciudadanía no se sienta asqueada, frustrada, absolutamente abandonada".

”A su turno, Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que la inseguridad “ya rebasó el vaso” y pidió la destitución inmediata: “Tenemos los votos y la obligación moral de vacar a Dina Boluarte (…) La delincuencia manda, reina, y el pueblo vive aterrorizado”.

En la misma línea, Diego Bazán (Renovación Popular) exhortó a no dilatar el proceso: “Ya no perdamos el tiempo (…) Estoy seguro de que más de 100 votos hay para retirar a la señora Boluarte”.