El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y toda su gabinete, llegó la tarde de este jueves 9 de octubre al Congreso de la República, con el fin de que respondan sobre las acciones del Ejecutivo frente a la alarmante ola de violencia y criminalidad en Perú. Esto luego del atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina durante un concierto en Chorrillos.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/OjHdtfoofU — Canal N (@canalN_) October 9, 2025

Como se recuerda, dicha cita fue aprobada por 76 votos a favor y 1 en contra con el fin de que el premier y los miembros del gabinete “informen sobre las medidas adoptadas y por adoptar frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que amenazan la seguridad ciudadana en el país”.

En ese sentido, los ministros tendrán que reportar los avances en la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses por el Congreso.

En la moción de orden del día N° 18617, presentada por el congresista Eduardo Salhuana, indica que su pedido responde a la grave situación que vive el país y a la necesidad de un debate de fondo sobre la lucha contra la criminalidad.

“Se aprobó la cita hoy a las 3:00 p.m. al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que informen sobre medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad ciudadana”, señaló el Parlamento mediante sus redes sociales.

#CongresoInforma I Se aprobó citar hoy a las 3:00 p.m. al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que informen sobre las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. pic.twitter.com/3cJCkUjzcN — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2025