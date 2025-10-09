El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, asegurando que el concierto de Agua Marina realizado en el Círculo Militar de Chorrillos sí contaba con permiso municipal y licencia de funcionamiento vigente.

Como se sabe, más temprano la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló fallas críticas en la seguridad del concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, donde una balacera -a manos de presuntos extorsionadores- dejó al menos cinco heridos, la mayoría integrantes de la agrupación.

El general Felipe Monroy indicó que no hubo garantías para el evento que fue clasificado por los organizadores como “privado” o fiesta familiar y no como un evento masivo , lo que evitó la exigencia de condiciones básicas de seguridad y garantías por parte de la Oficina Nacional del Gobierno Interior. Incluso, refirió que los promotores y organizadores están siendo intervenidos para esclarecer cómo se alquiló el espacio.

Al respecto, Walter Dolorier afirmó que existe una “mala información” por parte de la Policía y que la empresa organizadora cumplió con todos los requisitos legales, y mostró el contrato del local y los permisos a disposición de la Fiscalía para la investigación.

Asimismo, consideró que urge mayor protección por parte de las autoridades ante la ola de extorsiones que azota al país. “Este tipo de atentados no solo ponen en peligro a los músicos, también a todo el público que asiste a divertirse. Necesitamos garantías reales y mayor protección” , subrayó en declaraciones a la prensa.

El representante gremial reiteró la profunda preocupación del sector artístico por la creciente inseguridad y los constantes atentados de extorsión que ponen en riesgo tanto a los músicos como al público asistente.