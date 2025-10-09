La Policía Nacional del Perú (PNP) reveló fallas críticas en la seguridad del concierto de la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, donde una balacera -a manos de presuntos extorsionadores- dejó al menos cinco heridos, la mayoría integrantes de la agrupación.

El general Felipe Monroy indicó que el evento fue clasificado por los organizadores como “privado” o fiesta familiar y no como un evento masivo , lo que evitó la exigencia de condiciones básicas de seguridad y garantías por parte de la Oficina Nacional del Gobierno Interior.

Sostuvo que esta falta de documentación impidió que la PNP diseñara un plan operativo, ya que “no hubo una evaluación de riesgo” . El general Monroy señaló que el escenario estaba “completamente expuesto” en su parte trasera, por donde ingresaron los disparos.

“El escenario daba la espalda a la avenida y estaba cubierto solo por una tela, completamente expuesto. Los disparos vinieron por ahí, mientras la orquesta cantaba”, dijo a la prensa al referir que no hubo garantías para ese tipo de eventos.

Ante esta situación, el general Felipe Monroy precisó que los promotores y organizadores están siendo intervenidos para esclarecer cómo se alquiló el espacio.

Informó que la PNP activó un “Plan Cerco” y está recabando imágenes de seguridad para identificar a los dos sujetos en moto que habrían disparado.

La Dirección de Criminalística analiza los casquillos para determinar el tipo de arma utilizada, mientras se investiga la posibilidad de que el ataque esté relacionado con extorsiones o amenazas a orquestas musicales.