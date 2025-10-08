La presidenta Dina Boluarte atribuyó la actual ola de criminalidad que golpea al país a los gobiernos anteriores, a los que acusó de haber permitido el ingreso descontrolado de migrantes sin filtros de seguridad. Según afirmó, esa situación habría fortalecido redes delictivas que hoy operan en el país.

“Abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron personas y delincuentes criminales sin mayor restricción”, indicó la mandataria durante su discurso por el 204° aniversario de la Marina de Guerra del Perú.

Dina Boluarte expresó su respaldo a los transportistas víctimas de extorsión y aseguró que su Gobierno no será indiferente al sufrimiento de los ciudadanos.

“No cederemos ante el terror que quiere imponer la delincuencia”, señaló, al destacar el trabajo conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Nuevo terrorismo”

Dina Boluarte calificó a la delincuencia organizada y a las mafias de extorsionadores como un “nuevo terrorismo” que busca sembrar miedo entre los peruanos. En ese sentido, llamó a la unidad de todas las instituciones del Estado y de la sociedad para enfrentar la inseguridad y garantizar la paz.

Finalmente, la jefa de Estado aseguró que su gestión continuará ejecutando estrategias firmes contra el crimen. “Se requiere la unidad de todos los peruanos y la mano firme de las instituciones del orden y de justicia para escribir una mejor historia para el país”, enfatizó.