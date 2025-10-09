El brutal ataque armado que sufrió la orquesta Agua Marina durante un concierto en el Casino Militar de Chorrillos —que dejó heridos a los fundadores Luis y Manuel Quiroga Querevalú, al animador Willy Ruiz y al tecladista César More— ha generado una ola de indignación y solidaridad en todo el país. Las principales agrupaciones de la cumbia peruana se pronunciaron exigiendo justicia y mayor seguridad ante el avance del crimen organizado.

El primero en pronunciarse fue Grupo 5, que difundió un contundente comunicado en sus redes sociales bajo el título “¡Basta ya!”, donde expresan su impotencia frente a la violencia que golpea al país.

“Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú”, señala el texto. Además, hacen un llamado directo a las autoridades: “Señora presidenta, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía: únanse para acabar con la delincuencia. Queremos un Perú en el que se pueda vivir y trabajar en paz”.

Por su parte, la agrupación Corazón Serrano, también piurana, expresó su respaldo a sus “hermanos musicales de Agua Marina” con un mensaje claro: “No más delincuencia. ¡Basta ya! Esto tiene que parar”.

En tanto, Armonía 10 de Piura se sumó al clamor nacional señalando: “Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz”.

El atentado contra Agua Marina ha dejado conmocionada a la escena musical peruana. Las orquestas más representativas del país coinciden en un pedido común: poner fin a la inseguridad y proteger la vida de los artistas que, como ellos, recorren el país llevando música y esperanza a miles de peruanos.