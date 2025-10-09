El Perú entero se encuentra conmocionado. Un ataque armado durante un concierto de la reconocida orquesta Agua Marina, en el Casino Militar de Chorrillos, en Lima, dejó a cuatro músicos heridos, entre ellos dos de sus fundadores, los hermanos Luis “Lucho” y Manuel “Mañuco” Quiroga Querevalú.

El atentado, ocurrido esta madrugada mientras la agrupación se presentaba junto a la orquesta Zaperoco del Callao, generó pánico entre el público. En los videos difundidos en redes se observa cómo el director de la agrupación, José Quiroga, seguía interpretando una canción sin entender el caos que se desataba a su alrededor tras el estallido de los disparos.

Los heridos fueron identificados como Luis y Manuel Quiroga, el animador Wilson “Willy” Ruiz Julca, y el tecladista César Augusto More Nizama, este último con pronóstico reservado tras recibir un impacto de bala en el pecho. El músico, natural de Catacaos (Piura), fue trasladado primero a un nosocomio en Chorrillos y luego derivado al Hospital Guillermo Almenara, donde se encuentra bajo atención especializada.

Los hermanos Quiroga y Willy Ruiz permanecen estables y vienen recibiendo atención médica. La Policía Nacional realiza operativos de búsqueda y redadas para identificar y capturar a los autores de este atentado criminal que ha consternado al país.