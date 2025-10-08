El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el homicidio de tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados durante la madrugada de este miércoles en la zona conocida como Muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

De acuerdo con la información fiscal, las diligencias estarán a cargo del Segundo Despacho de la Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte.

Entre las primeras acciones figura la recopilación de testimonios de testigos y las pericias que permitan determinar la identidad de las víctimas.

La fiscal adjunta provincial Guisela Cusi Hernández acudió al lugar del hallazgo para supervisar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados posteriormente a la Morgue de Lima con el fin de practicarles la necropsia de ley.

Fuentes policiales indicaron que los tres fallecidos son varones y presentaban impactos de bala. Aún no se ha confirmado su identificación ni las circunstancias en las que se habría producido el crimen.

Vecinos del sector relataron que, durante la madrugada, escucharon múltiples detonaciones que inicialmente confundieron con fuegos artificiales debido al feriado nacional.

“Fue como las dos y media, tres, por ahí (de la madrugada). Fueron como algo de diez disparos que se escuchó”, comentó una residente de la zona, quien añadió que no es la primera vez que se registran hechos violentos en ese punto de San Martín de Porres.

La Policía Nacional del Perú desplegó personal especializado en criminalística y homicidios para recolectar evidencias en el área, mientras que el Ministerio Público coordina con las autoridades policiales las acciones necesarias para determinar las causas del crimen y dar con los responsables.