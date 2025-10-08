La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó una serie de operativos en distintas regiones del país que permitieron la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, minería ilegal y delitos informáticos.

Entre las intervenciones destaca la detención de Edwin Alcalde Honorio (45), conocido como Colorao, quien sería el cabecilla de la organización Los Topos de la 52, dedicada a extorsionar a empresas de transporte en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la Dirección de Inteligencia de la PNP, el detenido estaría involucrado en el cobro de cupos a la empresa La Rojita.

Las pesquisas señalan que se habría infiltrado como conductor en la compañía para obtener información sobre el domicilio de uno de sus dirigentes, asesinado por un sicario en abril de este año.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la cuadra 25 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

Durante el operativo, los agentes encontraron un arma de fuego, municiones y una cantidad no precisada de droga en poder del detenido.