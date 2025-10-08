La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, anunció que el Gobierno brindará una asistencia económica de 400 soles cada dos meses a los hijos de conductores asesinados por organizaciones criminales vinculadas a la extorsión.
El apoyo se mantendrá hasta que los beneficiarios cumplan 18 años.
La titular del sector precisó que el subsidio podría extenderse en casos especiales para garantizar acompañamiento durante la transición a la adultez.
Informó que el Ministerio de la Mujer coordina con otras entidades del Estado para la identificación de los menores elegibles y la implementación eficiente del programa.
La medida busca mitigar el impacto social y económico que deja el crimen organizado en las familias de las víctimas. Como se sabe, muchos niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad tras los asesinatos de choferes perpetrados por mafias extorsivas.
Indicó que el Ministerio de la Mujer será responsable de canalizar los recursos y administrar el subsidio a través de los mecanismos existentes de atención a poblaciones vulnerables. Además, se prevé incorporar esta ayuda dentro del sistema nacional de protección social.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ucayali: Intensas lluvias inundan viviendas y calles de Pucallpa
- La Victoria: Roban furgoneta con vacunas valorizadas en más de 35 mil dólares
- SJL: Matan de varios disparos a adolescente que se resistió al robo de sus pertenencias
- San Martín de Porres: Asesinan a tres hombres en un descampado
- MTC confirma reunión con gremios de transportistas este jueves 8 de octubre en la PCM
- Ministro Carlos Malaver está peor que Juan José Santiváñez: 21 muertos más