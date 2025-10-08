La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, anunció que el Gobierno brindará una asistencia económica de 400 soles cada dos meses a los hijos de conductores asesinados por organizaciones criminales vinculadas a la extorsión.

El apoyo se mantendrá hasta que los beneficiarios cumplan 18 años .

La titular del sector precisó que el subsidio podría extenderse en casos especiales para garantizar acompañamiento durante la transición a la adultez.

Informó que el Ministerio de la Mujer coordina con otras entidades del Estado para la identificación de los menores elegibles y la implementación eficiente del programa.

La medida busca mitigar el impacto social y económico que deja el crimen organizado en las familias de las víctimas. Como se sabe, muchos niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad tras los asesinatos de choferes perpetrados por mafias extorsivas.

Indicó que el Ministerio de la Mujer será responsable de canalizar los recursos y administrar el subsidio a través de los mecanismos existentes de atención a poblaciones vulnerables. Además, se prevé incorporar esta ayuda dentro del sistema nacional de protección social.