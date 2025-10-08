Dos mototaxis fueron incendiados por presuntos extorsionadores durante la madrugada en la zona de Los Huertos del Naranjal, en San Martín de Porres.

El ataque ocurrió frente a la vivienda del propietario, quien alquilaba los vehículos para mantener a sus cinco hijos, según RPP.

El afectado relató que las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos merodeando el lugar momentos antes del siniestro. “Sí, dos personas pasan encapuchados y más o menos a la altura de (los mototaxis), cerca de la casa. Se ven ya los reflejos del fuego, se ve”, señaló el hombre, cuya identidad fue reservada por motivos de seguridad.

Durante el atentado, uno de los agresores habría resultado herido, ya que en las inmediaciones se halló una casaca completamente quemada.

El fuego no solo destruyó los vehículos, sino que también alcanzó la fachada de la vivienda del propietario. Las paredes quedaron ennegrecidas y varias ventanas fueron dañadas por el calor.

Las unidades afectadas llevaban los distintivos de la empresa Enrique Milla, que estaría siendo blanco de amenazas por parte de una organización criminal. Sin embargo, el propietario indicó que nunca recibió advertencias o mensajes de extorsión antes del ataque.

Consternado por la pérdida, el hombre explicó que los mototaxis eran su principal medio de sustento y que los alquilaba para cubrir las necesidades de sus hijos.