El concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos fue interrumpido luego de que se registraran disparos durante la presentación de esta noche, hecho que dejó como saldo dos músicos heridos, informó Canal N.

Según videos difundido por el público asistente, el evento transcurría con normalidad hasta que se escucharon varios ruidos similares a detonaciones de arma de fuego.

En videos difundidos en la red social X, también se aprecia cómo el público, que instantes antes disfrutaba del espectáculo, reacciona con gritos y confusión.

La Policía Nacional confirmó, a través de redes sociales, que se activó el plan cerco en la zona.

Noticia en desarrollo...

