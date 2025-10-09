Un incendio registrado la tarde de este miércoles en el distrito de La Victoria dejó dos personas heridas y provocó daños considerables en una vivienda multifamiliar de dos pisos, ubicada cerca del cruce de los jirones Italia y América.

La emergencia movilizó a 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron para controlar las llamas y evitar su propagación a otras edificaciones.

De acuerdo con información proporcionada por los bomberos, el fuego ya fue confinado luego de una intensa labor de contención.

Durante las acciones de rescate, dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas de la zona por unidades de serenazgo del distrito.

El jefe de la 4.ª Jefatura Departamental Lima Centro del Cuerpo de Bomberos, Fredy Rivera, precisó que una de las víctimas presenta quemaduras de segundo grado, informó RPP.

Rivera señaló que el incendio logró ser controlado, aunque durante la intervención se presentó el riesgo de que el fuego se extendiera hacia una edificación vecina que funcionaba como almacén de telas, lo que pudo haber complicado la emergencia debido a la naturaleza inflamable del material.