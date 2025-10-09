La orquesta Agua Marina sufrió un atentado en pleno concierto la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario. El ataque dejó al menos cinco heridos, cuatro de ellos integrantes y técnicos de la agrupación, lo que ha puesto de manifiesto la violencia contra artistas en eventos masivos.

En el lugar se encontraron 23 casquillos de bala, lo que confirma el uso de un arma automática de ráfaga, según las primeras informaciones de la Policía Nacional que activó el “Plan cerco” a fin de dar con el paradero de los responsables.

Heridos

Los heridos fueron identificados como los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More Nizama, y el animador y técnico de sonido Wilson Javier Ruiz Julca. Además, trascendió que un ciudadano también fue alcanzado por el tiroteo. Se trata de un vendedor de bebidas alcohólicas.

Si bien Luis Quiroga sufrió la herida más grave, con tres impactos de bala (uno de ellos en el tórax), y Manuel Quiroga una herida en la pierna, ambos fueron reportados fuera de peligro por peritos de criminalística tras ser trasladados a una clínica.

Cabe precisar que el tecladista César More y el técnico de sonido Wilson Ruiz fueron atendidos inicialmente en el Policlínico Rodríguez Lazo, pero dadas sus condiciones, fueron trasladados al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

Al respecto, EsSalud confirmó que ambos pacientes fueron atendidos de emergencia en el área de Trauma Shock y garantizó la atención especializada necesaria.

La esposa del animador de Agua Marina, Wilson Javier Ruiz Julca, pidió orar por la salud de los heridos y agradeció las muestras de solidaridad por parte de los seguidores de la agrupación y ciudadanía.

Fuera de peligro

Además, esta mañana se informó que el tecladista de Agua Marina, César More, y el animador, Wilson Ruiz, permanecen internados en la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital Guillermo Almenara, pero no será necesaria una intervención quirúrgica de emergencia para ninguno de los dos artistas, según confirmó el médico emergenciólogo Ricardo Villarán.

En declaraciones a los medios de comunicación, el especialista precisó que ambos músicos se encuentran fuera de peligro, aunque su pronóstico médico se mantiene como reservado. El especialista señaló que, si bien la situación está controlada, uno de los artistas tiene un órgano parcialmente comprometido, por lo que se mantienen en observación intensiva en el área de Cuidados Especiales.

El ataque armado sufrido por Agua Marina en Chorrillos se da en medio una creciente ola de extorsión y violencia que vive el país, que afecta a orquestas de cumbia y la industria musical peruana; así como a transportistas y comerciantes.

Además, las denuncias de diversas agrupaciones musicales indican que el crimen organizado ha identificado a este sector, por mover grandes cantidades de dinero en espectáculos masivos, por lo que no solo están en riesgo los músicos, sino asistentes.

EsSalud lanzó comunicado sobre la salud de los afectados tras ataque en concierto de Agua Marina. (Foto: Instagram)