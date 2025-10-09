Se le vino la noche. La crisis política que atraviesa el Gobierno de Dina Boluarte alcanzó un nuevo punto crítico luego de que nueve bancadas del Congreso confirmaran su apoyo a la moción de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

A las ya anunciadas Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú y la Bancada Socialista, se sumaron en las últimas horas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú.

En un comunicado oficial, APP señaló que su respaldo se asume “con responsabilidad y respeto al Perú”, destacando la urgencia de “recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”.

Por su parte, Fuerza Popular exigió al Gobierno activar el Plan de Emergencia Nacional contra el terrorismo urbano, acusando al Ejecutivo de inacción frente a la ola de violencia.

“El crimen organizado ha cruzado todos los límites, mientras el Gobierno permanece pasivo e indiferente”, indicó la bancada fujimorista.

La Bancada Socialista también confirmó su adhesión, argumentando que la vacancia “es necesaria para restaurar el orden y devolverle gobernabilidad al país”.

De esta manera, la moción impulsada inicialmente por Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú) y respaldada luego por José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Diego Bazán (Renovación Popular) ha logrado unir a fuerzas políticas de diversas tendencias bajo una misma causa: exigir la salida de la mandataria.

Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no ha emitido pronunciamiento respecto al creciente consenso parlamentario que pide la destitución de Dina Boluarte.

