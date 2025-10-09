La bancada Avanza País anunció su respaldo al pedido de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, sumándose así a las bancadas de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Renovación Popular, que impulsan la destitución de la mandataria por “permanente incapacidad moral” ante la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

A través de un comunicado oficial, Avanza País expresó que la vacancia es un paso necesario para “restaurar la gobernabilidad y devolverle al país el rumbo que ha perdido”. La agrupación parlamentaria calificó la situación actual como “un desgobierno” y acusó al Ejecutivo de permanecer pasivo frente al incremento de la extorsión, el sicariato y la violencia en las calles.

“El desgobierno y la incapacidad ya superaron todos los límites. Cada día mueren más peruanos víctimas de la extorsión, el sicariato y la inseguridad. El Perú no puede seguir abandonado a su suerte”, señala el documento difundido por la bancada.

📣 Comunicado: La bancada Avanza País respalda el pedido de vacancia presidencial. pic.twitter.com/dyGwG6Ws9k — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) October 9, 2025

Con este pronunciamiento, ya son cinco las bancadas que respaldan una moción de vacancia contra Boluarte. El congresista Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú) fue el primero en presentar formalmente el pedido, mientras que José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Diego Bazán (Renovación Popular) anunciaron acciones similares en los últimos días.

De prosperar el trámite, el Congreso deberá evaluar las mociones y decidir si son admitidas a debate en el Pleno. Para ello, se requiere la firma de 26 congresistas y, posteriormente, 87 votos para su aprobación.

Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no ha emitido pronunciamiento sobre el respaldo multipartidario a las iniciativas de vacancia.

