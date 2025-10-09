La presidenta Dina Boluarte enfrentará tres nuevas mociones de vacancia presidencial que son impulsadas por distintas bancadas del Congreso, en medio de la creciente ola de violencia y extorsiones que afecta al país.

El congresista Víctor Cutipa Ccama, de Juntos por el Perú, anunció la presentación de una moción por permanente incapacidad moral, argumentando la “falta de respuestas efectivas ante la inseguridad ciudadana”.

Bloque Socialista y Juntos por el Perú presentan tercera moción de vacancia contra Boluartehttps://t.co/6sHmo5k84N — Canal N (@canalN_) October 9, 2025

A su vez, el parlamentario José Luna Gálvez, de Podemos Perú, informó que su bancada también impulsa una vacancia presidencial, al considerar que el gobierno “ha demostrado incapacidad para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país”.

“El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país! ¡Que se vayan todos!”, expresó Luna Gálvez en su cuenta de X (antes Twitter).

Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y… — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) October 9, 2025

No hay solución, ni plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte pic.twitter.com/hyJxkwbUVH — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) October 9, 2025

Finalmente, Renovación Popular, a través de su vocero Diego Bazán, comunicó que su grupo parlamentario iniciará la recolección de firmas para sumarse al pedido de destitución, acusando a la mandataria de “indiferencia ante las necesidades de la población”.

Desde Renovación Popular anunciamos la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su permanencia en el cargo, marcada por la indiferencia hacia las necesidades de la población y la falta de acción frente a la creciente crisis de criminalidad e… — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) October 9, 2025

Con estas tres mociones, la crisis política se agudiza mientras el Congreso evalúa la posibilidad de un debate conjunto. De aprobarse alguna de ellas, Boluarte podría ser citada a defender su gestión ante el pleno.

Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no se ha pronunciado oficialmente sobre las nuevas iniciativas parlamentarias.

