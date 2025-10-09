La tesis presuntamente plagiada de la reincorporada fiscal suprema Patricia Benavides también fue utilizada por Andrés Hurtado, “Chibolín”, para pedir favores, luego de que este la recuperara de la Universidad Alas Peruanas, donde el documento se encontraba bajo custodia.

Así lo reveló en RPP Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva (exasesor de Benavides), quien dijo que a cambio de esta entrega, ocurrida en abril de 2023, el exconductor de televisión, hoy preso, pidió favores en un caso en su contra.

“Jaime Villanueva, en el proceso de colaboración eficaz, da cuenta que Andrés Hurtado, por intermedio del fiscal supremo Vegas Vaccaro, solicita una entrevista con Patricia Benavides, donde le hace entrega de la tesis que se encontraba bajo custodia hasta ese momento”, indicó. Para entonces, ya se había hecho públicas las denuncias de plagio.

PLAGIO. De acuerdo con el letrado, la exfiscal de la Nación solicitó a Villanueva (su asesor entonces) que el texto fuera analizado con el software Turnitin, a fin de determinar el porcentaje de similitud con otros documentos en respuesta a las denuncias de plagio formuladas por la congresista Susel Paredes.

Los resultados arrojaron un 86% de similitud, por lo que, según el abogado, la hoy fiscal suprema optó por no dar a conocerlos.

Luego, la exfiscal de la Nación defendió su trabajo y señaló que fue realizado bajo una ley anterior que no exigía la creación de un repositorio, razón por la cual no estaba obligada a hacerlo público.

La tesis titulada “El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas” con la que Benavides obtuvo su doctorado tiene además 25 páginas iguales a un artículo de autoría de la abogada Giovanna Velez y que escribió hace 19 años.

“El artículo que escribí en el año 2006, hace 19 años, habría sido reproducido básicamente en su integridad por la señora Benavides a partir de la página 83 a la 111”, señaló a RPP.