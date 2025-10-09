El Pleno del Congreso acordó por mayoría invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para hoy jueves 9 de octubre a fin de que responsan sobre las acciones del Ejecutivo frente a la alarmante ola de violencia y criminalidad en Perú.

La cita aprobada, por 76 votos a favor y 1 en contra, está programada para las 3:00 de la tarde .

Así, se suspendió la agenda legislativa, y procedió a citar al premier Eduardo Arana y a todos los miembros del gabinete con el propósito de que “informen sobre las medidas adoptadas y por adoptar frente a la violencia generada por bandas delincuenciales que amenazan la seguridad ciudadana en el país”.

De esa manera, los ministros deberán concurrir al Hemiciclo esta tarde para dar explicaciones sobre la crisis de seguridad que afecta al país, la cual quedó evidenciada con el reciente atentado a la orquesta Agua Marina, sumado al asesinato de choferes.

"Se aprobó la citar hoy a las 3:00 p.m. al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a todo su gabinete para que informen sobre medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad ciudadana", informó el Parlamento a través de sus redes sociales.

Esta medida se suma a otras acciones políticas anunciadas en la jornada. El grupo parlamentario Renovación Popular, a través del legislador Diego Bazán, informó que presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

De manera paralela, la bancada de Fuerza Popular adelantó que el congresista César Revilla presentará una moción de interpelación específica contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, tras el ataque armado ocurrido en Chorrillos.