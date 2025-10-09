El congresista Diego Bazán Calderón, de la bancada de Renovación Popular, anunció que su grupo parlamentario presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, alegando que su gestión se caracteriza por la “indiferencia ante las necesidades de la población” y la falta de acción frente al aumento de la inseguridad ciudadana.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), Bazán sostuvo que la permanencia de Boluarte en el cargo “resulta insostenible” debido a la crisis de criminalidad que vive el país.

“Desde Renovación Popular anunciamos la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su permanencia en el cargo, marcada por la indiferencia hacia las necesidades de la población y la falta de acción frente a la creciente crisis de criminalidad e inseguridad, resulta insostenible”, escribió el legislador.

Bazán también hizo un llamado directo a la ciudadanía para vigilar la votación de los parlamentarios cuando la moción sea debatida en el Congreso.

“Exhortamos a la ciudadanía a estar atenta al respaldo y voto de los congresistas, quienes tienen la responsabilidad de responder al país o, de lo contrario, serán cómplices de esta situación”, agregó.

La iniciativa surge en medio de un contexto marcado por la ola de violencia, extorsiones y asesinatos que afectan a diversas regiones del Perú, así como por los recientes cuestionamientos al Ejecutivo por su manejo de la seguridad interna.

Asimismo la bancada reafirmó -en sus declaraciones a la prensa- que buscarán las firmas necesarias para sacar adelante esta moción de vacancia. La legisladora Norma Yarrow indicó que prefieren ser once congresistas fuertes que “once tibios”.

