El Ministerio Público inició una investigación preliminar por las lesiones causadas contra un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el paro de transportistas urbanos realizado el lunes pasado en Lima.

La Fiscalía informó que el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla inició la pesquisa preliminar “contra los que resulten responsables” por el delito de lesiones en agravio del coronel PNP Abelardo Solís, jefe de la División Policial Norte 3.

El oficial de la Policía resultó herido en la cabeza durante el bloqueo que realizaron los transportistas en la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Habich, en San Martín de Porres.

La Fiscalía también inició investigaciones por el delito de disturbios, en vista que durante el bloqueo no solo se realizaron actos violentos sino que se paralizó el tránsito vehicular en dicha zona durante gran parte del lunes.

TE PUEDE INTERESAR