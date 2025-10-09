El lunes 13 de octubre vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios presenten sus renuncias, esto con el objetivo de estar habilitados para participar en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con información revisada por Correo, por lo menos hay cinco gobernadores regionales que dejarían sus sillones para entrar al partidor electoral.

LOS NOMBRES

El primer nombra es el de César Acuña, gobernador regional de Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), quien no pierde las esperanzas de alcanzar el sillón presidencial.

El segundo nombre es el de Koki Noriega, gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

La autoridad recibió varias invitaciones de partidos. Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión.

Debido a que no está afiliado a ningún partido, no puede postular en una plancha presidencial, pero si ser invitado como candidato a senador o diputado.

César Acuña de APP no solo sería candidato presidencial, sino también candidato al Senado.

Otra autoridad que podría dejar su cargo es Zósimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, quien postularía en la plancha presidencial de Fuerza y Libertad, alianza que incluye a su partido Batalla Perú con Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli.

Fuentes de la alianza indicaron que hoy se tomará la decisión final.

Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, será uno de los precandidatos a la presidencia en Somos Perú.

Finalmente está el nombre de Jorge Hurtado, gobernador de Ica, quien milita en Renovación Popular desde junio del 2024, es decir, se afilió a tiempo para poder participar de elecciones internas del partido.

Incluso, fue designado como coordinador regional.

NO VAN

Por otro lado están los gobernadores que han descartado postular como Luis Torres (Tacna), Werner Salcedo (Cusco) y Roger Guevara (Cajamarca).

Salcedo descartó dejar su región. “No voy a ser candidato y frente a ello tengo una responsabilidad con nuestra gran capital Cusco”, indicó.

El último dijo que los pobladores “le encargaron dirigir la región por cuatro años, no por dos o dos y medio”.

Mientras que Wilfredo Oscorima (Ayacucho) anunció su retiro de la política al ser consultado por si participará en los próximos comicios.