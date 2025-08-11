Precandidata presidencial por la alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, señaló que el gobernador regional de Junín y líder del partido Batalla Perú, Zósimo Cárdenas, podría postular como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones generales.

MIRA ESTO: César Vásquez niega injerencia en contratación de su sobrina en La Libertad

“Es una posibilidad que él tiene que definir”, indicó en una entrevista para el programa Sin Guion. Molinelli destacó que ha revisado el ideario de Cárdenas y que ambos han conversado sobre convocar a candidatos independientes para el Congreso, con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo positivo durante la campaña.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso: Arturo Alegría asume presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento

Fuerza y Libertad es una coalición inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones, integrada por los partidos Fuerza Moderna, liderado por Molinelli, y Batalla Perú, encabezado por Cárdenas. La alianza busca presentarse como una alternativa política de centro que responda a las demandas ciudadanas y supere la polarización.