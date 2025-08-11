Por unanimidad (22 votos), el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular) fue elegido este lunes presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La mesa directiva estará integrada también por los legisladores Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular), como vicepresidente, y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), como secretario.

La elección fue conducida por el congresista José María Balcázar Zelada (Perú Libre), quien propuso realizar la votación por lista cerrada y voto nominal.

Al asumir el cargo, Alegría destacó que su gestión estará guiada por la transparencia, la articulación política y la construcción de consensos. Recordó que la Comisión de Constitución y Reglamento ha sido históricamente un espacio clave para el país, mencionando como ejemplo el retorno a la bicameralidad.

En esa línea, afirmó que uno de los objetivos centrales será aprobar y dejar vigentes los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, con miras a su implementación en el próximo Congreso.

Asimismo, resaltó que este año electoral debe servir para demostrar que el diálogo, la construcción positiva y el respeto a las diferencias son pilares esenciales para alcanzar grandes acuerdos.

“La responsabilidad y la determinación de trabajar con transparencia y articuladamente será el compromiso que tenemos y que hemos asumido hoy”, enfatizó.

Próximas sesiones y acuerdos

Alegría anunció que la próxima sesión se llevará a cabo el martes 19 de agosto, fecha en la que se debatirán los reglamentos de ambas cámaras. En esa ocasión también se presentará el plan de trabajo y la propuesta de integrantes del consejo consultivo, conformado por reconocidos profesionales especializados.

Durante la sesión de instalación, los miembros de la comisión guardaron un minuto de silencio en memoria del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, recientemente fallecido.

Asimismo, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán los martes a las 10:00 a. m., y se eligió a la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) como presidenta de la Subcomisión de Control Político, integrada por 17 miembros.

La Comisión de Constitución y Reglamento está compuesta por 29 congresistas de diversas bancadas, entre ellos Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Lady Camones, Alejandro Cavero, Digna Calle, José Luna, Waldemar Cerrón, Gladys Echaíz y Ruth Luque.