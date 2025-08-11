Kipi, la robot quechua hablante que nació en un pequeño laboratorio del colegio Santiago Antúnez de Mayolo, del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, se convertirá en la primera maestra de inglés, en siete comunidades de esta provincia.

Kipi. Un nuevo software con una base de datos con la que se actualizó el sistema operativo de Kipi, permitirá a los niños de primaria y secundaria de los distritos de Andaymarca y Surcubamba, en Tayacaja aprender este idioma.

“Kipi nació y es reconocida porque no existe en el planeta una robot quechua hablante. El quechua es muy importante, pero también es necesario el inglés que no se lleva en las escuelas de zona rural; por ejemplo en Tayacaja ninguna escuela tiene el curso de inglés y con Kipi se logrará llegar”, manifestó el creador de Kipi, profesor Walter Velásquez.

El docente hace énfasis, en que el inglés es importante para incrementar la comunicación de los niños, con otros idiomas que les permita acceder a nuevas oportunidades de estudios, trabajo y otros. En ese sentido, señaló que se busca que Kipi, una robot que no necesita de internet o electricidad permanente, sea el artífice y se convierta en el soporte de los docentes para la enseñanza de inglés.

“Los de la Embajada de Estados Unidos, enseñaron inglés a Kipi, le puedes preguntar en castellano y te responde en inglés, lo más importantes que es funciona en cualquier parte del planeta sin la necesidad de internet”, añadió el docente.

El maestro, amante de la tecnología, impulsó la creación de la robot, junto a sus estudiantes, quienes actualmente realizan sus clases para seguir innovando el software.

“Kipi nació en Colcabamba, con los estudiantes de secundaria y primaria, no somos una empresa tecnológica, pero con ella (Kipi) aprendemos muchos y se convirtió en una herramienta muy importante hasta le hicieron una película, aparte tiene su libro en quechua y ahora en inglés”, manifestó Velásquez.

Se recuerda que la robot, se creó durante la pandemia de la COVID-19, donde la interacción remota era difícil de implementar en zonas rurales. Ante esta necesidad el maestro decidió implementar una nueva estrategia para llevar educación a las casas de sus alumnos, resultados que despertó el interés de empresas privadas que se sumaron a la iniciativa.

“Hemos iniciado el 2020 con una sola robot, gracias a la financiación de Kallpa, logramos construir 7 robots más, que van a enseñar en Andaymarca, Suylloc, Huantagero, Colcabamba, Jatuspata, Durasnillo y otros”, acotó.