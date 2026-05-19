Los efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú continúan desbaratando bandas de extorsionadores que operan en Chiclayo, en la región Lambayeque.

Esta vez, un empresario no se dejó intimidar por las amenazas y presentó la denuncia respectiva para que los agentes busquen y capturen a los delincuentes.

El agraviado Javier Eduardo M.S. (43) precisó que sujetos desconocidos le enviaron mensajes al WhatsApp, exigiéndole la suma de S/ 30,000 a cambio de no atentar con su vida, su familia, y sus bienes patrimoniales.

Detalles de delito

De esta manera, la Policía inició las negociaciones, haciéndose pasar como la víctima, ofreciendo un monto menor a los hampones, quienes aceptaron y dieron un número de cuenta bancaria, confiados en que el empresario les depositaría el dinero.

Los agentes verificaron que la referida cuenta, está registrada a nombre de Rosa María Bendezu Huamani, de 36 años de edad, quien reside en el distrito de Ate, provincia de Lima.

Por tal motivo, el personal policial de la Depincri Chiclayo viajó hasta la capital, previa coordinación con sus pares de la comisaría de Santa Clara, logrando ubicar y detener a la citada mujer, cerca de su domicilio, en el parque Santa Elena. Luego la trasladaron hasta Chiclayo para las diligencias correspondientes.

En otro operativo realizado ayer, la Policía también capturó a Lucía Jheraldin Cerna Valdivia, en el distrito Guadalupito, provincia de Viru - Trujillo.

La comerciante Sharon Estefany S.D. (30) denunció que a través del aplicativo WhatsApp Business, delincuentes le venían exigiendo S/ 1,200 a cambio de no atentar contra su vida y su negocio ubicado en José Leonardo Ortiz.

Aplicando la misma estrategia, los detectives entablaron negociación con los extorsionadores, quienes hicieron una rebaja al monto solicitado y dieron un numero de cuenta para que se haga el depósito. Dicha cuenta bancaria figura a nombre de la fémina trujillana, quien fue detenida y trasladada hasta Chiclayo.

Cabe indicar que en la víspera, efectivos policiales de la Depincri también atraparon a integrantes de la banda criminal “Los Chacales de Zaña”. Se trata de Manuel Mori Delgado (35), Yamaly Rojas Luna (35) y Freddy Iván Bernal Seclén (40), quienes habrían amenazado a un agricultor, exigiéndole la suma de S/ 70,000 a cambio de no acabar con su vida.

Incluso, dejaron un manuscrito con una bala en su domicilio. Ante estos hechos, los agentes aplicaron la misma modalidad, logrando atraparlos cuando pretendían recoger el sobre con dinero.