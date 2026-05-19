Emergencia, pero sin dinero. El Gobierno central, a través del Decreto Supremo N°074-2026, prorrogó el estado de emergencia para 14 distritos de Lambayeque ante el peligro inminente de lluvias intensas.

Frente a esta disposición, que se sustenta en los informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Senamhi y el ENFEN sobre la presencia del Fenómeno El Niño en las costas peruanas, las autoridades locales demandan que ahora sí se concrete la transferencia de fondos para atender a la población, pues las fuertes precipitaciones pluviales e inundaciones pueden provocar pérdidas humanas, y daños en viviendas, vías de acceso, zonas de cultivo e infraestructura.

Sin asignación

Luego de la temporada de lluvias, que en el mes de febrero afectó a varias localidades, el presidente de la República, José Balcázar Zelada, ofreció la asignación de S/100 000 a los municipios distritales, para que ejecuten la compra de combustible, pero desde esa fecha la espera continúa.

Así lo informó el alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Baldera, a la consulta que hizo este diario. “Seguimos esperando. Ojalá esa transferencia se dé a través del ministerio de Economía. Con los cien mil soles se puede adquirir el combustible, dar mantenimiento a las motobombas y vehículos para trabajos en la zona rural”, explicó.

Santamaría indicó que su municipio tuvo que transferir cerca de S/ 200 000 desde el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a la partida N°068 “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias”, para financiar trabajos de limpieza en once caminos. En esta localidad se reportaron más de 300 pobladores afectados por las intensas lluvias de febrero.

“En la partida número 68 hay poco dinero, porque casi no destinan. Íllimo pone de su FONCOMUN, porque las labores de recuperación requieren de financiamiento para carpas, alimento, agua potable, maquinaria y combustible”, detalló.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, también hizo un llamado al presidente Balcázar, para que active el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), y de esa manera se haga la asignación a los municipios distritales.

“No nos abandonen en este momento. Es necesario mitigar los posibles daños, hay obras de defensas ribereñas inconclusas”, expresó.

complicado. Las 14 municipalidades comprendidas en el Decreto N°074 suman en total S/ 1 millón 794 mil 390 en la partida N°68 para la atención de emergencias por desastres. Pero solo cuatro disponen de montos por encima de los S/220 000.

Reque cuenta con S/35 050, Zaña S/6 354, Tumán S/5 000, Salas S/71 534, Pucalá S/13 000, Chongoyape S/53 615, Monsefú S/40 320 y Pítipo S/62 700.

Alerta

El incremento sostenido de la temperatura del aire, acompañado de condiciones secas y vientos moderados, podría favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales, especialmente en la zona andina, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).