El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Jorge Carranza Valle, informó que las dos bandas de convergencia intertropical podrían llegar a las costas del norte del país y producir lluvias fuertes en marzo y abril.

“Está en América Central, normalmente, pero para verano baja hasta Piura, pero actualmente está en Colombia, en donde se vienen produciendo lluvias más fuertes y esto va a seguir bajando y a medida que baje traerá lluvias más fuertes, como lo que se está presentando en el Ecuador. Es probable que baje en marzo y abril y es probable que origine lluvias más fuertes en la costa norte del país”, explicó Carranza.

El jefe del Senamhi agregó que en los próximos días se registrarán lluvias fuertes en la zona de la sierra piurana, como las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, que originará la activación de quebradas, deslizamientos de cerros y el aumento del caudal de los ríos.

“Con el pronóstico de lluvia que tenemos, definitivamente esto va incrementarse e incluso vamos a superar sus valores normales en la zona alta, media y baja de Piura, tal como lo dice el pronóstico del Senamhi y al tener lluvias por encima de sus valores normales para enero y febrero, tendremos una mayor recurrencia de activaciones de quebradas o deslizamientos en masa y podría traer el incremento nuevamente de los volúmenes de agua que transporta el río Piura a lo largo desde el subnaciente de la parte alta hacia la parte baja”, mencionó Carranza.

El funcionario agregó que estas lluvias también podrían registrarse en la zona de la costa de Piura y serían por encima de los valores normales.

“Es muy probable tener lluvias por encima de sus valores normales e incluso en la región costera...tenemos lluvias hasta marzo y en abril ya es poco el episodio de lluvia”, explicó Carranza.

Agregó que las temperaturas altas continuarán en las próximas semanas.