Vecinos de la urbanización El Chilcal y otros sectores protestaron por los constantes colapsos de los desagües que siguen afectando a decenas de familias. Las aguas residuales persisten en las calles generando fuertes olores nauseabundos.

Desde hace dos semanas, las aguas residuales están estancadas en las calles de la urbanización El Chilcal, en Piura. Pese a que han solicitado en reiteradas oportunidades la atención de las autoridades, el problema persiste.

Según los vecinos, el problema se inició en junio del 2025, sin embargo, en los últimos meses el afloramiento de las aguas putrefactas ha sido constante perjudicando la salud de las personas que habitan en esta zona.

“La indiferencia es total por parte de las autoridades y nosotros como ciudadanos estamos viendo tomar medidas más drásticas. Una yendo a la EPS Grau a protestar y lo otro no vamos a pagar los recibos de agua a partir de este mes de febrero mientras no se solucione este aniego”, dijo César Quevedo Pozo.

Precisó que coordinará con todos los vecinos tomar esta medida ya que la EPS Grau no puede cobrar por un servicio que no está brindando.

“Hablan de saneamiento, pero que saneamiento es, esto es un atentado a la salud pública, va contra nuestros intereses personales en cuanto a salud. Nuestras cosas se pierden cada vez que nos inundamos y nadie nos da una mano. Asimismo, dijo que denunciarán a los que resulten responsables”, indicó el vecino.

Por su parte, Martín López, secretario de la Juveco El Chilcal-Magisterial, precisó que las 24 horas del día tienen que usar mascarillas ante los potentes olores que emanan estas aguas verdosas.

“No se puede vivir así, tenemos que usar mascarillas. (...) pero cuando se seca esto, por el sol es más complicado. Cerca hay un colegio, ellos también se perjudican porque este problema viene de años”, insistió López.

Ante este problema, la EPS Grau emitió un comunicado indicando que el problema se debe a ejecución de la obra denominada “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la avenida Grau”, lo que habría provocado la colmatación de los buzones y generó el afloramiento de las aguas residuales en esta parte de Piura.

Pese a ello, la EPS Grau ha realizado trabajos paliativos con máquina de baldes e hidrojet, pero no han sido suficientes, pues hasta ayer el problema persistía.