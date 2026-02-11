Tras la difusión de presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) en Piura, se dispuso el cambio del gerente general de esta entidad. Por estas viviendas que están inhabitables y con deficiencias, se pagó 25 millones de soles.

Una serie de cuestionamientos se registraron tras detectarse que las viviendas ubicadas en la urbanización Las Palmeras de San Pedro, designadas a los miembros de la Policía Nacional en Piura se encuentran inhabitadas por las múltiples deficiencias técnicas que no fueron corregidas, pese a ello, se autorizaron los pagos y Fovipol desembolsó 25 millones de soles.

Estos pagos se dieron durante la gestión del entonces gerente general de Fovipol, coronel PNP Edgar Paredes Montenegro, quien fue reemplazado en el cargo por el coronel PNP Óscar Vásquez Moreno. Paredes Montenegro fue reasignado a la oficina de la Dirección General de Orden y Seguridad (Dirnos).

Como se recuerda, en una investigación en un medio nacional, se reveló que Fovipol autorizó el pago de S/ 25 millones a la empresa Inmobiliaria Kinsa para la construcción de los inmuebles en la ciudad de Piura para los agentes, sin embargo, están en mal estado y son inhabitables.

El gerente Paredes Montenegro firmó una conciliación que reactivó un contrato que ya había sido anulado, lo que permitió este desembolso millonario a favor de la empresa constructora. Estas viviendas fueron rechazadas en el 2022 por carecer de juntas sísmicas, elemento crítico en zonas de alto riesgo sísmico.

Asimismo, el ahora exgerente solicitó a la misma entidad un préstamo de más de S/ 533 000 para comprar un departamento ubicado en un distrito de Lima.

Cada vivienda está valorizada en S/ 216 mil, monto que será descontado de los policías beneficiarios.