El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que un total de 508 distritos ubicados en la sierra centro y sur del país se encuentran en una situación de riesgo ante la posibilidad de deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa. Esta estimación se sustenta en un análisis técnico elaborado a partir de condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

El informe fue desarrollado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (COEN) en base al Aviso Meteorológico 151 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. El reporte advierte posibles precipitaciones de ligera a moderada intensidad que se extenderían hasta el lunes 20 de abril.

Dentro de este contexto, el departamento de Huancavelica concentra la mayor cantidad de distritos en nivel muy alto de riesgo, con un total de 54 jurisdicciones identificadas. A esta región le siguen Apurímac con 48, Ayacucho con 40, Cusco con 35 y Puno con 29.

Asimismo, otras regiones también presentan distritos en esta categoría, aunque en menor número. Se trata de Arequipa con 12, Junín con 11, y Moquegua junto a Tacna con un distrito cada uno en nivel muy alto.

De igual manera, el informe identifica 277 distritos que se encuentran en nivel alto de riesgo dentro de estas mismas zonas. Estas áreas requieren seguimiento constante ante la posibilidad de que las condiciones climáticas generen emergencias.

Fuente: Senamhi.

Medidas de prevención

Frente a este panorama, el Indeci dirigió recomendaciones a las autoridades regionales y locales para reducir posibles impactos. Entre las acciones planteadas se incluye la verificación de rutas de evacuación para asegurar que estén despejadas y señalizadas.

Estas vías deben permitir el traslado de la población hacia espacios seguros, alejados de ríos y quebradas que puedan activarse ante lluvias. Asimismo, se considera necesario revisar la capacidad de respuesta de servicios esenciales en caso de emergencia.

En ese sentido, se indicó que centros de salud, compañías de bomberos y comisarías deben encontrarse operativos. La disponibilidad de estos servicios es considerada clave para atender situaciones que puedan presentarse en las zonas identificadas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades también brindaron orientaciones dirigidas a la ciudadanía en general. Se recomendó reforzar techos y estructuras de las viviendas como medida de protección frente a posibles daños.

Asimismo, se planteó la implementación de sistemas de alerta temprana a nivel comunitario. Estos mecanismos pueden incluir el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales.