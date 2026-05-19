El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la vacancia del alcalde distrital de El Tambo, Julio César Llallico Colca, esto al determinar que, efectivamente, incurrió en nepotismo.

Según se expuso en una sesión virtual pública, Luz Esthefani Ramos Flores, quien es esposa del sobrino del alcalde, fue contratada en la comuna tambina en noviembre de 2023 como ingeniera en la Subgerencia de Obras, allí se mantuvo hasta setiembre de 2024 mediante cinco renovaciones de contrato.

Fue en setiembre de 2025 que el regidor Iván Medina Esquivel solicitó la vacancia, basndose en el Según la Ley N.° 26771, está prohibida la contratación de familiares hasta el segundo grado de afinidad. y posteriormente aprobado por mayoría en el Concejo Municipal, con ocho votos a favor y tres en contra. Aunque la defensa de Llallico argumentó que no existió intervención directa en las contrataciones, el JNE concluyó que sí participó en actos administrativos relacionados con la permanencia de la servidora.

Con esta decisión, Julio César Llallico Colca queda oficialmente destituido de la alcaldía de El Tambo, en aplicación de la normativa electoral y administrativa vigente que sanciona el nepotismo como falta grave en la gestión pública.