El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, precisó que no existe en trámite una solicitud de indulto a favor del exmandatario Pedro Castillo. Esta declaración se dio tras concluir su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde tenía una cita programada para explicar los cambios internos en la Comsión de Gracias Presidenciales.

Según explicó, cualquier evaluación de indulto requiere previamente la presentación de un expediente formal por parte del interesado, situación que no se ha producido en este caso. En ese sentido, sostuvo que el debate actual parte de un escenario que no corresponde a un procedimiento activo.

Descarta solicitud en trámite

El titular del sector señaló que, sin una solicitud ingresada, no existe base administrativa para iniciar un análisis sobre el indulto. Asimismo, añadió que incluso antes de llegar a la Presidencia, los pedidos deben pasar por una revisión de requisitos formales.

“En primer lugar, para que existiese la posibilidad de hablar de un indulto, tendría que dar una solicitud el presidente Castillo, cosa que no ha ocurrido, por lo tanto estamos hablando de un supuesto que hoy no no es real”, indicó ante la prensa.

En ese marco, se refirió a la situación actual del exmandatario y descartó cualquier posibilidad de pronunciamiento sobre un caso que no ha sido planteado oficialmente.

El ministro sostuvo que la evaluación solo es posible cuando existe un expediente real en trámite, el cual debe cumplir condiciones establecidas en la normativa vigente. En relación con ello afirmó que “no existe ninguna solicitud de indulto”.

¿Por qué se rechazaron los pedidos anteriores?

Durante la conferencia, el ministro detalló que las gracias presidenciales no pueden ser otorgadas de manera automática ni discrecional. Jimenez aseguró que este procedimiento exige el cumplimiento de requisitos específicos antes de cualquier decisión.

“ En primer lugar,son cuestiones de forma. Es cuando el expediente presentado no acompaña todos los requisitos que establece las normas. Cuando falta alguno de estos documentos, ni siquiera puede ser admitida la solicitud y eso es lo que ha ocurrido. Hay un plazo de subsanación que en el último caso que se ha presentado todavía está vigente, pero hasta el momento la defensa no ha presentado ninguna subsanación, han transcurrido ya varios días, entonces, lo más probable quizás es que ocurra lo mismo en las anteriores ocasiones ”, advirtió.

En esa línea, explicó que en casos de personas procesadas se deben considerar condiciones como el tiempo de investigación o la existencia de una enfermedad grave en situaciones excepcionales. Bajo ese criterio, resaltó que “no se pueden dar de manera arbitraria”.

Asimismo, indicó que solo los expedientes admitidos pasan a una etapa de evaluación más profunda, mientras que los que no cumplen con los requisitos son declarados inadmisibles. En ese sentido, señaló que algunos pedidos anteriores vinculados al mismo caso fueron rechazados por cuestiones formales.

¿Balcázar podría otorgar el indulto?

El ministro también explicó que, aun cuando el trámite llegue a una etapa final, la decisión sobre una gracia presidencial corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que dicho acto requiere el refrendo del titular del Ministerio de Justicia. En ese eventual escenario, el titular del sector añadió que evaluaría previamente el caso antes de firmar el documento.

“Tengo que analizar si jurídicamente corresponde. Ya he dicho cuáles son las circunstancias”, expresó.

Finalmente, reiteró que en la actualidad no existe ningún procedimiento activo relacionado con un indulto para Pedro Castillo. Jiménez optó por no adelantar ninguna opinión sobre escenarios que no forman parte de un expediente formal.