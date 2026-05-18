Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú realizaron este lunes una protesta y tomaron la ciudad universitaria para exigir la culminación del nuevo pabellón de aulas y laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil, además de la contratación de docentes en la Facultad de Derecho.

Durante la medida de protesta, los manifestantes bloquearon el ingreso al campus universitario utilizando palos, fierros, cajones y otros objetos pesados. Los alumnos denunciaron que la construcción del nuevo pabellón permanece paralizada desde octubre de 2025, situación genera falta de aulas y problemas de infraestructura para el desarrollo de clases.

A la movilización también se sumaron estudiantes de Sociología, quienes respaldaron los reclamos estudiantiles. Los manifestantes señalaron que las autoridades universitarias atribuyen la paralización de la obra a la falta de presupuesto, mientras exigen una pronta solución a sus demandas.