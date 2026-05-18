Un viaje de amigos acabó en tragedia el fin de semana luego de que la una camioneta en la que viajaban ocho personas, entre ellas un menor de edad, cayera a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad en el sector de Chonja, distrito de Charcana, provincia arequipeña de La Unión, provocando la muerte de uno de ellos y dejando heridos al resto de los ocupantes.

La policía informó que el accidente ocurrió cerca de las 20:30 horas del domingo cuando la camioneta de placa Z8G-467 impactado primero contra una piedra ubicada a un costado del cerro. Tras el golpe, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó despistándose y cayendo al abismo.

RELACIÓN DE HERIDOS

Producto del siniestro falleció Sandro Surco Pinche, de 19 años, en lo profundo de barranco. El accidente también dejó varios heridos que fueron identificados como: Ismaldo Flores Huamán (22), Luis Valeriano Ccanahuiri (25), James Aroni Ticlla (35), Maritza Callisaya Quispe (26), María Guadalupe Álvarez Huayna (30) y un menor de 4 años de iniciales T.S.U.C.

Camioneta terminó al fondo del barrando en el sector Chonja en Cotahuasi-La Unión

Debido a la gravedad de sus lesiones, tres de los heridos fueron evacuados de emergencia hacia el hospital de Aplao, mientras que los demás permanecen bajo observación y atención médica en el establecimiento de salud de Cotahuasi.

Hasta el lugar se trasladaron los agentes de la Upiat de Arequipa para hacerse cargo de las investigaciones.