La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Espinar (Cusco), consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra E.R.D.M. (41). El investigado es señalado como presunto autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una mujer de 64 años de edad, quien padecía problemas de salud.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, el imputado, quien se hacía pasar por un curandero que trataba enfermedades raras, habría acudido a la vivienda para realizar supuestos exámenes físicos.

Aprovechando que la agraviada se encontraba sola y en un estado de vulnerabilidad por su salud, el sujeto habría hecho uso de la fuerza física para ultrajarla sexualmente. Entre graves elementos de convicción presentados por la Fiscalía, destacan el acta de entrevista en Cámara Gesell, donde la víctima ratificó de forma coherente la agresión, y el protocolo de pericia psicológica que confirmó su estado de vulnerabilidad.

Asimismo, se incluyó el testimonio de un ciudadano y de personal de serenazgo, quienes intervinieron al sujeto tras el pedido de auxilio de la mujer, encontrándolo aún en el lugar de los hechos; incluso, el investigado habría admitido preliminarmente su responsabilidad al ser increpado.

Tras valorar el peligro de fuga y la precariedad de los arraigos del imputado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Espinar, ordenó su internamiento en el Establecimiento Penal de Sicuani.

La medida coercitiva se computará hasta el 22 de enero de 2027, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos en este delito denunciado, cuya pena probable podría superar los veinte años de privación de la libertad.