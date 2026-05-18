En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital I La Esperanza de EsSalud La Libertad desarrolló una importante campaña de salud integral. La iniciativa tuvo como objetivo principal promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el control de esta condición, buscando disminuir los índices de morbimortalidad y el impacto negativo de las enfermedades cardiovasculares en los asegurados y la comunidad en general.

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Durante la jornada, los asistentes accedieron de manera gratuita a tamizajes de presión arterial, sesiones demostrativas para el correcto monitoreo en casa y charlas educativas enfocadas en la adopción de una alimentación saludable.

Asimismo, el personal asistencial de esta IPRESS en La Esperanza junto al equipo de Atención Primaria de la RALL desarrolló dinámicas participativas y actividades recreativas orientadas a fomentar una cultura de autocuidado y estilos de vida activos.

Una de las principales novedades de la actividad fue la implementación de la “Cita Dorada”. Esta estrategia consistió en identificar a aquellos asegurados que registraron cifras de presión arterial iguales o superiores a 140/90 mmHg durante el tamizaje, entregándoles un pase de atención prioritaria. Con este documento, los pacientes podrán acceder a una evaluación médica inmediata y a un seguimiento oportuno dentro del Hospital I La Esperanza, garantizando que reciban tratamiento antes de que se presenten complicaciones mayores.

“La hipertensión es una enfermedad silenciosa que muchas veces no presenta síntomas hasta que genera daños graves. Por ello, es clave y fundamental que las personas se realicen sus chequeos médicos cada cierto tiempo; solo así podremos actuar a tiempo y salvar vidas”, enfatizó Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad

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