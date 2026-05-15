Con la entrega de 17 nuevas ambulancias totalmente equipadas destinadas a hospitales de la región, el Gobierno Regional de La Libertad aseguró que completó oficialmente la dotación de 150 unidades médicas incorporadas desde el año 2023 para fortalecer la atención de emergencias en todo el departamento, tanto a través del SAMU como de la red hospitalaria regional.

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Las últimas 17 unidades, que demandaron una inversión de casi S/ 9 millones, beneficiarán directamente a establecimientos de Trujillo, Ascope, Chepén, Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz.

Entre los principales centros de salud beneficiados figuran el Hospital Provincial Rosa Sánchez de Santillán de Ascope, así como el nosocomios Leoncio Prado de Huamachuco.

A ellos se suma el Hospital de Especialidades Básicas La Noria.

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