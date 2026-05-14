Gran malestar y preocupación hay en las autoridades que integran el Consejo Provincial de Salud por el estado actual de los hospitales de la ciudad, pues no solo hay demoras en conseguir una cita, sino también largas colas para recibir atención, falta de camas y de medicamentos, atención de pacientes en los pasillos, entre otros problemas.

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Ante esta situación, durante la II Segunda Sesión del Consejo Provincial de Salud se acordó solicitar al director de la Red de Salud Trujillo informar el estado de la construcción del centro de salud de Alto Trujillo, además de reiterar la invitación al gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, y a los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 3 y 4 a participar en las sesiones para adoptar acciones concretas contra el dengue en esta parte del país.

Durante la reunión también se informó que Trujillo reporta 273 casos de dengue.