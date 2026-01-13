A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en diversos modelos de teléfonos antiguos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo. La medida impactará a usuarios que aún utilizan versiones antiguas de Android o iOS.

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas de la plataforma, propiedad de Meta, orientadas a reforzar la seguridad, mejorar el rendimiento y garantizar compatibilidad con nuevas funciones.

Riesgos de seguir usando sistemas operativos antiguos

Según explicó Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT, más del 25% de los usuarios en Latinoamérica aún utiliza celulares con sistemas operativos obsoletos.

“Estos equipos no soportan cerca del 40% de las nuevas capas de seguridad que hoy exigen aplicaciones como WhatsApp, lo que incrementa el riesgo de ataques digitales”, advirtió.

La especialista agregó que los teléfonos sin actualizaciones pueden elevar hasta en 60% la probabilidad de vulneraciones, debido a la ausencia de parches de seguridad y mejoras de cifrado.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible con celulares antiguos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, lo que la convierte en un objetivo frecuente de malware, robo de datos y suplantación de identidad.

Mantener compatibilidad con versiones muy antiguas de sistemas operativos limita la implementación de mejoras clave y genera problemas como:

Fallas de rendimiento

Cierres inesperados

Errores de compatibilidad

Mayor dificultad para brindar soporte técnico

Por ello, la compañía deja de dar soporte a dispositivos que ya no pueden actualizarse.

iPhone que perderán acceso a WhatsApp en 2026

WhatsApp informó que los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1 o versiones posteriores quedarán fuera de compatibilidad.

Modelos afectados:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Celulares Android que ya no admitirán WhatsApp

En el caso de Android, el requisito mínimo será Android 5.0. Los equipos que no soporten esta versión dejarán de ser compatibles.

Modelos afectados:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Estos dispositivos ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes.

¿Qué pasará si tu celular no es compatible?

Los usuarios con estos modelos notarán que WhatsApp dejará de funcionar de forma progresiva. Entre los problemas más comunes se encuentran:

Cierre inesperado de la app

Imposibilidad de enviar o recibir mensajes

Bloqueo total del acceso

Mensajes solicitando una actualización imposible de realizar

Antes del corte definitivo, WhatsApp suele enviar notificaciones recomendando actualizar el sistema operativo o cambiar de equipo.

Cómo verificar la versión de tu sistema operativo

En iPhone:

Ingresa a Ajustes Ve a General Pulsa Información Revisa la versión de iOS

En Android:

Accede a Configuración Entra en Acerca del teléfono Verifica la versión de Android

Si tu celular permite actualizar el sistema, hacerlo será suficiente para seguir usando WhatsApp. Si no, será necesario migrar a un dispositivo más reciente.