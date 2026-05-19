Entre música, alegría y al ritmo del tradicional Santiago, padres de familia de la Institución Educativa “Ricardo Menéndez”, escuela emblemática en el distrito de El Tambo, recepcionaron la moderna implementación de cocina y almacén ejecutada por FONCODES, una importante obra que fortalecerá el servicio alimentario que brinda el Programa de Alimentación Escolar – PAE a más de mil estudiantes de esta institución educativa.

La implementación incluye cocinas industriales, lavaderos, mesas de trabajo, licuadoras, refrigeradoras, ollas de acero inoxidable, menaje completo y diversos utensilios que optimizarán la preparación y conservación de los alimentos, garantizando condiciones adecuadas e inocuas para la atención de los escolares.

A través del Programa de Alimentación Escolar – PAE, los estudiantes reciben productos nutritivos como arroz fortificado, aceite vegetal, lentejas, quinua, hojuelas de avena con kiwicha, leche evaporada y conservas de pescado, alimentos que pasan por estrictos controles de calidad antes de ser distribuidos en las instituciones educativas usuarias de la región Junín.

Durante la actividad, los padres de familia expresaron su satisfacción y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando organizadamente para garantizar una adecuada alimentación de los estudiantes. Cabe destacar que, en toda la región Junín, son 32 instituciones educativas beneficiadas con la implementación de cocinas y almacenes gracias al trabajo articulado entre el Programa de Alimentación Escolar – PAE y FONCODES.