Un operativo de fiscalización realizado en diversos hospedajes de la provincia de Pisco terminó con la clausura temporal de uno de los establecimientos inspeccionados debido al incumplimiento de requisitos relacionados con la seguridad de sus instalaciones.

Cierre temporal

La intervención se desarrolló con la participación de personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Pisco, quienes recorrieron habitaciones, pasadizos, áreas comunes y zonas administrativas para verificar las condiciones en las que operan los establecimientos dedicados al servicio de hospedaje.

Durante las diligencias, las autoridades inspeccionaron documentación, sistemas de seguridad, vigencia de extintores, condiciones de higiene y el cumplimiento de las normas exigidas para el funcionamiento de este tipo de negocios.

Uno de los locales intervenidos fue el hospedaje Neyra, ubicado en la calle Las Orquídeas. Tras la revisión correspondiente, los fiscalizadores determinaron que el establecimiento no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento obligatorio que acredita las condiciones de seguridad del inmueble.

Ante esta situación, se dispuso la clausura temporal del local, medida que fue ejecutada mediante la colocación de los avisos correspondientes en el frontis del establecimiento.

Como parte del operativo, los inspectores también revisaron las condiciones de limpieza y mantenimiento de las habitaciones, verificando el estado de colchones, sábanas, almohadas, baños y otros ambientes destinados a los huéspedes.

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