La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República eligió este miércoles a su nueva mesa directiva para el período legislativo 2025-2026, la cual estará presidida por Víctor Flores (Fuerza Popular). La elección se realizó por unanimidad, con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La vicepresidencia estará a cargo de Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) y la secretaría, de Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular). La propuesta fue presentada durante la sesión de instalación y aprobada sin objeciones.

Nuevos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera del Congreso. Foto: Congreso

“Primero que nada, muchísimas gracias por la designación, por esta votación unánime y por la elección que ustedes realmente me honran con haber ungido con este cargo tan importante de una comisión tan relevante del Congreso de la República del país”, expresó Flores al asumir la presidencia.

Durante la sesión, el parlamentario lamentó el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá y solicitó un minuto de silencio en su memoria. “A quienes usan la violencia para intimidar les decimos: ‘No vencerán’. La fe y el compromiso con la libertad siempre serán más fuertes que el miedo”, señaló.

Flores adelantó que la labor del grupo se orientará a garantizar la disciplina fiscal, recordando que la Constitución establece un régimen económico de economía social de mercado. Indicó que el déficit fiscal a julio se ubica en 2,6 % del producto bruto interno, por encima del límite máximo de 2,2 % fijado para este año.

Finalmente, se acordó que la Comisión de Economía sesionará los miércoles a las 10:00 a. m., quedando formalmente instalada para el periodo anual de sesiones 2025-2026.