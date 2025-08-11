El ministro de Salud, César Vásquez, respondió este lunes a los cuestionamientos por la contratación de su sobrina en el Gobierno Regional de La Libertad.

En declaraciones a la prensa, afirmó que se desempeña como médico, que no existe injerencia de su parte y que no se ha vulnerado ninguna norma.

Vásquez aseguró que “se ha iniciado una campaña de seguimiento y desprestigio” en su contra y destacó que, en su gestión, los gastos en refrigerios y eventos en el Ministerio de Salud han disminuido drásticamente en comparación con administraciones anteriores, en cumplimiento de las políticas de austeridad.

En otro momento, el titular del Minsa calificó como un acto “sumamente provocativo” la colocación de una bandera de Colombia en la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, región Loreto.

Indicó que no responsabiliza al pueblo colombiano, al que considera “hermano”, sino a ciertas autoridades que, según dijo, buscan distraer la atención de problemas internos y de la baja aceptación que tendrían en su país.

El ministro recordó que recientemente se produjo el sobrevuelo de un avión militar colombiano en espacio aéreo peruano y advirtió que el Gobierno responderá “de manera contundente” a través de los canales oficiales.

Dirigiéndose al presidente de Colombia, Gustavo Petro, Vásquez expresó: “Con el Perú no se meta, porque ya hemos sabido luchar contra los guerrilleros y sabemos cómo vencerlos”.

Sobre el manejo de vacunas, el ministro negó que existan grandes lotes vencidos, asegurando que la pérdida en lo que va del año es de apenas 0.003% del total recibido, cifra que —dijo— se encuentra por debajo de los estándares internacionales.

Asimismo, defendió la reciente licitación para el almacenamiento de medicamentos y vacunas, asegurando que responde a criterios técnicos y de eficiencia.