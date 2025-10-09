La abogada penalista Giovanna Vélez denunció haber sido víctima de un plagio total de uno de sus artículos académicos en la tesis doctoral que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó en el año 2009 ante la Universidad Alas Peruanas (UAP).

La jurista advirtió que el texto copiado fue incluido íntegramente en el quinto capítulo de la investigación, entre las páginas 83 y 111.

En declaraciones a Canal N, Vélez explicó que el texto en cuestión es el artículo “El Código Procesal Penal peruano: La necesidad de cambio en el sistema”, que publicó en 2006 en el portal de la Universidad de Friburgo, en Alemania.

“Es un trabajo que yo realicé en el año 2006, a partir de mi experiencia sobre reforma procesal penal. En ese año se estaba implementando el Código Procesal Penal en el sistema penal peruano, recién se iba a iniciar”, expresó.

La abogada sostuvo que elaboró el artículo con el propósito de analizar los desafíos del nuevo modelo procesal. “Por eso es que escribo este artículo, plasmando algunos hallazgos sobre vacíos y contradicciones en el Código Procesal y planteando algunas recomendaciones para modificaciones”, añadió.

Según relató, tuvo conocimiento del presunto plagio tras el reportaje publicado por La Encerrona, lo que la llevó a utilizar el programa Turnitin para verificar el nivel de coincidencias.

“Yo desconocía, incluso no sabía sobre qué había hecho la tesis la señora Benavides, cuál había sido su tema de investigación, y resulta que a raíz de que un programa revela este tema, se advierte que habría copiado mi artículo”, comentó.

Vélez indicó que, tras comparar ambos documentos, constató que su texto fue reproducido de forma literal. “Efectivamente, de la página 83 a la 111, en el capítulo 5, sale copiado el íntegro del artículo”, señaló.

Asimismo, precisó que obtuvo el título de abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con una tesis calificada como sobresaliente, la cual posteriormente fue publicada como libro.

Finalmente, informó que presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL).