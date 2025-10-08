Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, reveló que el presentador de televisión Andrés Hurtado habría entregado la tesis doctoral de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el fin de obtener favores en un caso de lavado de activos en su contra.

Según su testimonio, el encuentro entre Andrés Hurtado y Patricia Benavides se habría concretado a través del fiscal supremo Jesús Fernández Vegas Vaccaro, a fines de abril de 2023.

En declaraciones a RP, Luis Capuñay indicó que la tesis se encontraba bajo custodia de la Universidad Alas Peruanas y fue entregada directamente por Hurtado durante una reunión con la entonces fiscal.

El abogado precisó que este acto no fue “altruista”, sino parte de una presunta negociación vinculada a intereses personales del conductor de televisión.

Una vez recuperada su tesis, Patricia Benavides ordenó a Jaime Villanueva someterla a una revisión en el sistema Turnitin, tras las denuncias de plagio formuladas por la congresista Susel Paredes. El análisis arrojó un 86 % de similitud, lo que evidenciaba posibles irregularidades en el documento.

Pese a esos resultados, Benavides decidió no hacerlos públicos, argumentando que no quería que su tesis se convirtiera en objeto de escarnio mediático. En su momento, defendió su trabajo académico señalando que había sido calificado como sobresaliente.