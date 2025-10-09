El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresó su rechazo a los insultos dirigidos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y exhortó a mantener la unidad nacional frente a los problemas sociales que enfrenta el país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el titular del MTC instó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a ejercer sus funciones con responsabilidad.

“Exhorto a estas personas a que asuman su deber de informar y criticar con profesionalismo y responsabilidad, porque lo que están haciendo es contribuir a perturbar la paz social del país que ya bastante tiene sus problemas sociales heredados de otras gestiones”, señaló Sandoval en la publicación.

El ministro sostuvo que, en el actual contexto nacional, resulta fundamental que la población y las instituciones trabajen de manera conjunta.

“Estos son momentos clave en que debemos unirnos para sacar adelante a nuestra patria y no estar promoviendo la violencia por rating o tendencias o porque ya estamos en pleno proceso electoral”, expresó.

Asimismo, Sandoval cuestionó los ataques verbales que, según indicó, han sido dirigidos hacia la jefa de Estado a través de redes sociales y algunos medios de comunicación.

“Cómo es posible que a la primera presidenta mujer de la historia del Perú, que con valentía defiende el sistema democrático, la libertad de expresión, y promueve el desarrollo económico del país, se le ataque verbalmente en las redes y algunos medios den cabida a esas actitudes”, manifestó.

El titular del MTC también criticó el comportamiento de ciertos comunicadores y periodistas que, a su juicio, actúan sin el debido respeto hacia la investidura presidencial. “Llama la atención de quienes se hacen llamar ‘comunicadores y periodistas’, se comporten de manera vulgar y cobarde”, agregó.

Cómo es posible que a la primera presidenta mujer de la historia del Perú, que con valentía defiende el sistema democrático, la libertad de expresión, y promueve el desarrollo económico del país, se le ataque verbalmente en las redes y algunos medios den cabida a esas actitudes.… — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) October 8, 2025