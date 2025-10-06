El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció este lunes sobre el paro de transportistas que se desarrolla en Lima y Callao, convocado por conductores y empresas del servicio urbano para exigir mayores medidas de seguridad ante los recientes asesinatos de choferes.

Durante declaraciones a la prensa, Sandoval afirmó que la paralización no fue total. “Cuando yo digo parcial es porque también hay otro sector que sí se está movilizando”, señaló, al subrayar que diversos gremios mantienen coordinación con su sector.

El titular del MTC explicó que su cartera mantiene un trabajo conjunto con los representantes del transporte público, y que los reclamos no están dirigidos al ministerio que encabeza.

“El Ministerio de Transportes, para su conocimiento, lo han dicho los dirigentes de todos los sectores que están trabajando con una mesa de trabajo y que con el sector transporte no tienen ningún problema, dado que con ellos estamos permanentemente tomando acciones que corresponden a mi cartera”, precisó.

Sandoval indicó además que el Ministerio del Interior informará próximamente sobre las acciones emprendidas frente a la inseguridad ciudadana.

“Yo estoy seguro que el Ministro del Interior en breve dará una conferencia y explicará el estado situacional de lo que corresponde a la seguridad”, expresó.

El ministro destacó que en los últimos días se ha fortalecido la coordinación entre distintas instituciones del Estado.

Finalmente, lamentó el asesinato de un conductor que motivó la protesta y expresó su esperanza de que el diálogo permita superar las diferencias.

“Lamentablemente ocurrió un fallecimiento que todos lo lamentamos y yo espero que este día se superen algunas cosas”, manifestó.