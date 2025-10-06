Tras el asesinato del chofer de bus de la empresa de transportes Lipetsa, en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que se brindará patrocinio legal gratuito a la familia de la víctima.

Mediante un comunicado, la entidad expresó las sentidas condolencias a los familiares del conductor y afirmó que tomó contacto para realizar el acompañamiento en el proceso judicial y así conseguir justicia.

A su vez, recordó que toda víctima de extorsión, entre ellos, trabajadores del transporte público, pueden acudir a la Defensa Pública para contar con la orientación legal, o revisar la Guía de actuación inmediata ante estos casos.

Ante ello, detalló que se debe conservar la calma, registrar evidencias, no negociar y acudir a la Defensa Pública para la respectiva denuncia.

ASESINATO A CONDUCTOR

Esta acción se realiza tras el asesinato de Daniel Sedeño Alfonso (33) la noche del sábado mientras manejaba su unidad frente al Hospital María Auxiliadora.

El crimen, presuntamente vinculado a la extorsión, ha causado conmoción y motivó la convocatoria de un paro de 24 horas por parte de un sector de transportistas urbanos de Lima y Callao.

El hecho sucedió cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al vehículo de la empresa El Triángulo y dispararon a quemarropa al conductor.