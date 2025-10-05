La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció la ampliación del horario de atención del Corredor Azul hasta la medianoche a partir del lunes 6 de octubre.

La decisión responde a una evaluación técnica que identificó una alta demanda de pasajeros que retornan a sus hogares después del horario habitual de operación. Muchos de ellos —trabajadores, estudiantes y profesionales de servicios nocturnos— recurrían a medios de transporte informal, exponiéndose a riesgos de inseguridad y sobrecostos.

Las rutas 301 y 305 serán las primeras en implementar la ampliación del horario:

Ruta 301: operará de lunes a sábado, de 5 a.m. a 12 a.m. , y domingos hasta las 11 p.m.

operará , y Ruta 305: funcionará miércoles, jueves y viernes, de 5 a.m. a 12 a.m., y de sábado a martes, de 5 a.m. a 11 p.m.

Ambas rutas benefician directamente a más de 49 mil usuarios diarios que se trasladan entre el Rímac, Cercado, San Isidro, Miraflores y Barranco, contribuyendo a mejorar la conectividad y seguridad en los desplazamientos nocturnos.

El servicio 301 cubre el trayecto desde la intersección de av. Prolongación Amancaes y 24 de Junio (Rímac) hasta la plaza Butters (Barranco). Por su parte, la 305 conecta Prolongación Alcázar (paradero Condominios) con la av. Arequipa y calle 2 de Mayo (Miraflores).

La tarifa se mantiene en S/ 2.40 para el pasaje adulto y S/ 1.20 para el medio pasaje, pagaderos con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.

Con esta ampliación, la ATU busca fortalecer el servicio de transporte formal y brindar mayores alternativas seguras y eficientes a los ciudadanos que se desplazan durante la noche.

TE PUEDE INTERESAR